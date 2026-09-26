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रील्स में दिखाया सोना, चोरों ने घर खाली कर दिया: यूट्यूबर के घर 220 सॉवरेन गहनों की चोरी; क्या है पूरा मामला?

Sat, 26 Sep 2026 04:25 PM IST
राकेश कुमार पीटीआई,नागरकोइल।
पीटीआई,नागरकोइल। Published by: राकेश कुमार Updated Sat, 26 Sep 2026 04:25 PM IST
सार

तमिलनाडु के नागरकोइल में एक महिला यूट्यूबर के घर से 220 सॉवरेन सोने के गहने चोरी हो गए। परिवार बच्चे के जन्मदिन की खरीदारी के लिए घर से बाहर गया था और लौटने पर चोरी का पता चला। पुलिस के मुताबिक, चोरों ने गैस कटर से पीछे का दरवाजा काटकर घर में प्रवेश किया। जांचकर्ता सोशल मीडिया पर गहनों से जुड़ी पोस्ट को भी जांच के एक पहलू के तौर पर देख रहे हैं।
 

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यूट्यूबर के घर सोने की चोरी - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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तमिलनाडु के नागरकोइल के पास एक महिला यूट्यूबर के घर बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, घर से 220 सॉवरेन सोने के गहने चोरी हुए हैं। यह घटना उस समय हुई, जब घर के मालिक विनोदकुमार अपने परिवार के साथ बच्चे के जन्मदिन के लिए कपड़े खरीदने तिरुनेलवेली गए थे। परिवार गुरुवार को घर से निकला था और देर रात वापस लौटा। घर पहुंचने पर उन्हें पीछे का दरवाजा टूटा हुआ मिला। इसके बाद जब उन्होंने पहली मंजिल के बेडरूम को देखा तो वहां रखी अलमारी भी टूटी मिली और उसमें रखे सोने के गहने गायब थे।
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चोर घर में दाखिल कैसे हुए?
पुलिस की शुरुआती जांच में चोरी के तरीके का भी पता चला है। जांच के मुताबिक, बदमाशों ने घर के पीछे लगे दरवाजे के फ्रेम को गैस कटर से काटा और इसी रास्ते घर में दाखिल हुए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि चोरों की पहचान की जा सके।
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  • कहां हुई चोरी? यह घटना तमिलनाडु के नागरकोइल के पास अंतना नादर कुदियिरुप्पु इलाके के नजदीक स्थित वीआईपी गार्डन में रहने वाले परिवार के घर हुई।
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  • कितना सोना चोरी हुआ? पुलिस के मुताबिक, घर से कुल 220 सॉवरेन सोने के गहने चोरी किए गए। गहने पहली मंजिल के बेडरूम में रखी अलमारी में थे।
  • परिवार चोरी के समय कहां था? घर के मालिक विनोदकुमार अपने परिवार के साथ अपने दो साल के बच्चे के आगामी जन्मदिन के लिए कपड़े खरीदने तिरुनेलवेली गए थे।
  • चोरों ने घर में प्रवेश कैसे किया? पुलिस के अनुसार, बदमाशों ने पीछे के दरवाजे के फ्रेम को गैस कटर से काटकर घर में प्रवेश किया और फिर बेडरूम तक पहुंचे।
  • घर की मालकिन कौन हैं? विनोदकुमार की पत्नी मधुमिता, 29 वर्ष, यूट्यूबर हैं। वह सोशल मीडिया पर अपनी गतिविधियों से जुड़ी पोस्ट और रील्स शेयर करती थीं।

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सोशल मीडिया का चोरी से क्या संबंध है?
जांचकर्ता इस पहलू को भी देख रहे हैं कि मधुमिता की सोशल मीडिया पोस्ट और रील्स से चोरों को घर में रखे सोने की जानकारी तो नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक, वह अपने गहने दिखाने के साथ हर महीने सोना खरीदने की बात भी पोस्ट करती थीं।

पुलिस अब क्या कर रही है?
पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम भी बनाई गई है और बदमाशों का पता लगाने की कोशिश जारी है।

क्या सोशल मीडिया पोस्ट ने चोरों को जानकारी दी?
मधुमिता सोशल मीडिया पर अपने सोने के गहनों को दिखाते हुए रील्स और पोस्ट करती थीं। पुलिस के मुताबिक, वह अक्सर हर महीने सोना खरीदने की बात भी बताती थीं। जांचकर्ताओं को शक है कि उनकी ऐसी पोस्ट से बदमाशों को घर में बड़ी मात्रा में सोना होने की जानकारी मिली हो सकती है। हालांकि, पुलिस फिलहाल इसी दिशा में जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है।
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