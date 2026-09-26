रील्स में दिखाया सोना, चोरों ने घर खाली कर दिया: यूट्यूबर के घर 220 सॉवरेन गहनों की चोरी; क्या है पूरा मामला?

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कहां हुई चोरी? यह घटना तमिलनाडु के नागरकोइल के पास अंतना नादर कुदियिरुप्पु इलाके के नजदीक स्थित वीआईपी गार्डन में रहने वाले परिवार के घर हुई।

यह घटना तमिलनाडु के नागरकोइल के पास अंतना नादर कुदियिरुप्पु इलाके के नजदीक स्थित वीआईपी गार्डन में रहने वाले परिवार के घर हुई। विज्ञापन विज्ञापन कितना सोना चोरी हुआ? पुलिस के मुताबिक, घर से कुल 220 सॉवरेन सोने के गहने चोरी किए गए। गहने पहली मंजिल के बेडरूम में रखी अलमारी में थे।

पुलिस के मुताबिक, घर से कुल 220 सॉवरेन सोने के गहने चोरी किए गए। गहने पहली मंजिल के बेडरूम में रखी अलमारी में थे। परिवार चोरी के समय कहां था? घर के मालिक विनोदकुमार अपने परिवार के साथ अपने दो साल के बच्चे के आगामी जन्मदिन के लिए कपड़े खरीदने तिरुनेलवेली गए थे।

घर के मालिक विनोदकुमार अपने परिवार के साथ अपने दो साल के बच्चे के आगामी जन्मदिन के लिए कपड़े खरीदने तिरुनेलवेली गए थे। चोरों ने घर में प्रवेश कैसे किया? पुलिस के अनुसार, बदमाशों ने पीछे के दरवाजे के फ्रेम को गैस कटर से काटकर घर में प्रवेश किया और फिर बेडरूम तक पहुंचे।

पुलिस के अनुसार, बदमाशों ने पीछे के दरवाजे के फ्रेम को गैस कटर से काटकर घर में प्रवेश किया और फिर बेडरूम तक पहुंचे। घर की मालकिन कौन हैं? विनोदकुमार की पत्नी मधुमिता, 29 वर्ष, यूट्यूबर हैं। वह सोशल मीडिया पर अपनी गतिविधियों से जुड़ी पोस्ट और रील्स शेयर करती थीं।

पुलिस की शुरुआती जांच में चोरी के तरीके का भी पता चला है। जांच के मुताबिक, बदमाशों ने घर के पीछे लगे दरवाजे के फ्रेम को गैस कटर से काटा और इसी रास्ते घर में दाखिल हुए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि चोरों की पहचान की जा सके।जांचकर्ता इस पहलू को भी देख रहे हैं कि मधुमिता की सोशल मीडिया पोस्ट और रील्स से चोरों को घर में रखे सोने की जानकारी तो नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक, वह अपने गहने दिखाने के साथ हर महीने सोना खरीदने की बात भी पोस्ट करती थीं।पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम भी बनाई गई है और बदमाशों का पता लगाने की कोशिश जारी है।मधुमिता सोशल मीडिया पर अपने सोने के गहनों को दिखाते हुए रील्स और पोस्ट करती थीं। पुलिस के मुताबिक, वह अक्सर हर महीने सोना खरीदने की बात भी बताती थीं। जांचकर्ताओं को शक है कि उनकी ऐसी पोस्ट से बदमाशों को घर में बड़ी मात्रा में सोना होने की जानकारी मिली हो सकती है। हालांकि, पुलिस फिलहाल इसी दिशा में जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है।