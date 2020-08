सुशांत मामला: मुंबई पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, सीबीआई जांच पर सवाल

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में मुंबई पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मामले में बिहार सरकार के अनुरोध पर एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए थी। मुंबई पुलिस ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने जवाब में कहा, 'वर्तमान मामले के मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों में, एफआईआर को जीरो एफआईआर के रूप में बांद्रा पुलिस स्टेशन, मुंबई में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।'

"In the present facts and circumstances of the present case, the FIR ought to be transferred as a Zero FIR to the Bandra Police Station, Mumbai," Maharashtra police stated in its reply before the Supreme Court today.