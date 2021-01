किरीट सोमैया का दावा- एनसीपी दे रही जान से मारने की धमकी, एक नेता बोला- सिर में मारेगा छह गोलियां

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि एनसीपी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने इस मामले की शिकायत भी दर्ज करा दी है।

"Threat Phone Calls to KILL Me" all are



NCP Office-bearers Mahesh Gite, Jaykant Rakh, Akshay Tidke, Ram Doifode, Ramesh Nagargoje



ज्यांनी मला "जिवे मारण्याचे धमकीचे फोन" केले ते सर्व

राष्ट्रवादीचे NCP पदाधिकारी आहे महेश गिते, जयकांत राख, अक्षय तिडके, राम डोईफोडे, रमेश नागरगोजे pic.twitter.com/h15MQTjCc5