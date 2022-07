Mumbai: भाजपा महिला नेता सुल्ताना खान पर हमला, वीडियो आया सामने

मुंबई में भाजपा महिला नेता सुल्ताना खान पर हमला हुआ है। यह हमला रविवार रात करीब 11 बजे हुआ। पुलिस अधिकारियों ने बताया, सुल्ताना खान पर धारदार हथियार से हमला किया गया। हालांकि, हमलावर कौन थे? इस बारे में जानकारी नहीं हो पाई है।

BJP pradesh mahila Minority cell - sultana khan was attacked by few unidentified at Mira Road just now.

She is admitted at Indra Gandhi hospital Mira Road.

Demand for strict action @DGPMaharashtra @BJPMahilaMorcha @bjpmaharashtra3 @BJP4Maharashtra



◽️Source local news reporter. pic.twitter.com/RytQoZqHwo