Monsoon Update: केरल में मूसलाधार बारिश जारी, असम में बाढ़ से हाल बेहाल, जानें देश में मौसम का हाल

केरल में मूसलाधार बारिश के चलते मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गुरुवार को 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर केरल के शेष सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) ने कहा कि उत्तरी तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण की वजह से इस दक्षिणी राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होगी।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) ने पहले ही केरल में अपने पांच दलों को तैनात कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, अगले 2 दिनों के दौरान केरल और तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। 21 मई से इस क्षेत्र में वर्षा की तीव्रता में पर्याप्त कमी आएगी।मौसम विभाग की मानें तो पूर्वी यूपी में 20 जून से मानसून की शुरुआत हो सकती है। वहीं, पश्चिमी यूपी में मानसून 25 जून के आसपास दस्तक दे सकता है। मानसून अगले दो से तीन दिनों में पूरे अंडमान सागर, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों, मध्य-पूर्व बंगाल की खाड़ी में छा जाएगा। आमतौर पर इन क्षेत्रों में मानसून 22 मई के बाद सक्रिय होता है। इस बार यह छह दिन पहले सक्रिय हो गया है।



असम: भाजपा विधायक का वीडियो वायरल

लुमडिंग विधानसभा के भाजपा विधायक सिबू मिश्रा का कल यानी 18 मई को एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह बाढ़ के बीच बचाव कार्यकर्ता की पीठ पर चढ़कर नांव तक जाते दिखाई दे रहे हैं। वह इलाके में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने होजई में थे।



असम में बाढ़ के हालात नाजुक

इस बीच असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) ने गुरुवार को बताया कि नगांव के 2.88 लाख से अधिक लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं और तीन राजस्व मंडलों के 147 गांव इस समय पानी में डूबे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, राहा और नगांव राजस्व सर्कल के अंतर्गत बोरकोला और दखिनपाट क्षेत्र के हजारों लोग बाढ़ के पानी के उनके घरों में घुस जाने से बेघर हो गए हैं, जिससे उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में जिले में 9,742.57 हेक्टेयर फसल भूमि पानी के नीचे है।





#WATCH | Assam: BJP MLA from Lumding Assembly, Sibu Misra was seen taking a piggyback ride to a boat, on the back of a flood rescue worker yesterday, May 18th. He was in Hojai to review the flood situation in the area. pic.twitter.com/Rq0mJ8msxt