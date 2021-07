संसद: अधीर रंजन ने की ओम बिरला से मुलाकात, हंगामा करने वाले सांसदों का नहीं होगा निलंबन!

संसद के मानसून सत्र के आठवें दिन बुधवार को भी विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है कि लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। उन्होंने अध्यक्ष से सांसदों को निलंबित न करने का आग्रह किया और उन्हें बताया कि सांसद लोगों की चिंता की बात उठा रहे हैं और सरकार विपक्षी सांसदों की नहीं सुन रही है।



कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आश्वासन दिया है कि फिलहाल निलंबन नहीं किया जाएगा।

Lok Sabha Speaker Om Birla has assured that suspension will not be done for now: Congress Sources