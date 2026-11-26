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बंगलूरू के फ्रीडम पार्क में आशा कार्यकर्ताओं का दिन-रात का धरना गुरुवार को 10वें दिन भी जारी रहा। कार्यकर्ता अपने मानदेय में वृद्धि की मांग कर रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने प्रदर्शनकारियों से आंदोलन वापस लेने और सरकार पर भरोसा करने की अपील की है।पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री खादर ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं की अनुपस्थिति से सरकार का कामकाज और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं हुई हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अस्पतालों में प्रसव और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं, तो आंदोलन जारी रखने की जरूरत क्या है।उन्होंने कहा, 'जब आशा कार्यकर्ता हम पर भरोसा नहीं कर रही हैं, तो हम उन पर भरोसा क्यों करें? क्या आशा कार्यकर्ताओं के बिना अस्पतालों में डॉक्टर और नर्स नहीं हैं? उनके साथ या उनके बिना काम जारी रहेगा। उन्होंने खुद दिखा दिया है कि उनके बिना भी काम हो सकता है।'धरने के 10 दिन पूरे होने का जिक्र करते हुए खडेर ने पूछा कि क्या स्वास्थ्य विभाग या गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं में कोई व्यवधान आया है। उन्होंने कहा, 'क्या स्वास्थ्य विभाग में कोई समस्या है? क्या गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुई हैं? ऐसा कुछ नहीं है। प्रसव हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर मुझे व्यक्तिगत रूप से दुख होता है। हमें उनके प्रति सहानुभूति है, लेकिन जब वे हम पर भरोसा नहीं कर रही हैं, तो हम उन पर भरोसा क्यों करें?'तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां आशा कार्यकर्ता नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का धैर्य खत्म नहीं हुआ है, लेकिन लगातार आंदोलन जारी रहने से निराशा जरूर है।खादर ने दोहराया कि सरकार पहले ही कह चुकी है कि आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि को लेकर शीतकालीन सत्र के बाद निर्णय लिया जाएगा। सरकार यह भी जांच करेगी कि उनके मानदेय में कितनी वृद्धि संभव है।उन्होंने कहा, 'अगर वे हमारे साथ सहयोग करेंगी, तो हम भी उनके साथ सहयोग करेंगे। अगर वे सरकार के काम का सम्मान करते हुए अपनी ड्यूटी पर लौटती हैं, तो मैं उनकी चिंताओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा। अगर वे लगातार प्रदर्शन करती रहेंगी और चेतावनी देती रहेंगी, तो हम ऐसा क्यों करें? फिर हर कोई आंदोलन शुरू कर देगा।'वहीं, मुख्यमंत्री शिवकुमार की आंदोलन वापस लेने की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए नागलक्ष्मी ने कहा कि संगठन को मुख्यमंत्री पर भरोसा है, लेकिन सरकार से बार-बार भरोसा करने की अपील करने के बजाय अपने वादों को पूरा करने की अपेक्षा है।उन्होंने शुक्रवार (27 नवंबर) को मुख्यमंत्री के साथ प्रस्तावित बातचीत के लिए उनका आभार जताते हुए कहा कि भरोसे की कमी का माहौल सरकार के प्रतिनिधियों की ओर से बार-बार दिए गए अधूरे आश्वासनों के कारण पैदा हुआ है। नागलक्ष्मी ने कहा, 'आप हमसे भरोसा करने के लिए कह रहे हैं। हम आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आप पर भरोसा है। अविश्वास का माहौल आपकी सरकार के प्रतिनिधियों ने ही बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बार-बार आश्वासन दिए, लेकिन सरकार ने साबित कर दिया कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें आप पर बहुत भरोसा है। एक सच्चे भाई की तरह व्यवहार कीजिए। आप कहते हैं कि हमारी पीड़ा समझते हैं।'