सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और जनगणना संचालन निदेशालय से कहा कि वे जनगणना कराने से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपीओस) को एक हफ्ते के भीतर रिकॉर्ड पर रखें। इसमें जाति से जुड़ी जानकारी दर्ज करने और उसे सत्यापित करने के तरीके और सुरक्षा उपाय शामिल होंगे।

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मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हुईं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की इस बात पर ध्यान दिया कि वह अदालत को संबंधित एसओपीओस के बारे में जानकारी देंगी। पीठ ने कानून अधिकारी से एक हफ्ते के भीतर ये विवरण उपलब्ध कराने को कहा।12 अक्तूबर के अपने आदेश में, पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से जनगणना के लिए अपनाई जा रही एसओपीओस को रिकॉर्ड पर रखने को कहा था। साथ ही, यह भी निर्देश दिया था कि केंद्र के 'एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड' और सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय को 'पेपर बुक' का पूरा सेट उपलब्ध कराया जाए।आकाश गोयल की एक याचिका में 14 अगस्त की जनगणना संबंधी अधिसूचना के तहत जाति से जुड़ी जानकारी जुटाने और उसे सत्यापित करने के तरीकों और सुरक्षा उपायों पर चिंता जताई गई है। याचिका में कहा गया है, 'एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादियों को 14 अगस्त 2026 की अधिसूचना S.O. 4505(E) के आइटम 10 के तहत जाति की जानकारी दर्ज करने और सत्यापित करने के तरीकों और सुरक्षा उपायों को सार्वजनिक करने के लिए कहा जाए। इसमें लागू 'हाउसहोल्ड शेड्यूल' (परिवार अनुसूची) और संबंधित निर्देश शामिल होने चाहिए, साथ ही व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता भी बनी रहनी चाहिए।'याचिका में एक पारदर्शी और व्यावहारिक व्यवस्था की मांग की गई है, ताकि सरकारी जाति प्रमाण-पत्रों (जहां भी उपलब्ध हों) के विवरण को दर्ज किया जा सके और सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उनकी प्रमाणिकता की जांच की जा सके।याचिका में जाति संबंधी जानकारी जुटाने और सत्यापित करने के तरीकों, लागू 'हाउसहोल्ड शेड्यूल' और निर्देशों को सार्वजनिक करने की मांग की गई है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रहे।इसके अलावा, इसमें यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि जनगणना 2027 के दौरान जुटाए गए जाति डेटा को आरक्षण नीतियों को बनाने या उनमें बदलाव करने, अथवा जाति-आधारित कल्याणकारी संसाधनों के आवंटन का एकमात्र आधार नहीं माना जाना चाहिए। जब तक कि कोई पारदर्शी और सत्यापन योग्य प्रोटोकॉल लागू न कर दिया जाए। याचिका में अधिकारियों को यह निर्देश देने पर जोर दिया गया है कि वे अदालत के सामने एक हलफनामा पेश करें, जिसमें प्रस्तावित प्रोटोकॉल और उसे लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण हो।