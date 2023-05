Indian Navy: INS कोलकाता पर MH60R हेलीकॉप्टर ने की सफल लैंडिंग, अधिकारी ने कहा- समुद्र में हमारी शक्ति बढ़ी

नौसेना ने शुक्रवार को एक उपलब्धि हासिल कर ली है। नौसेना के अधिकारी का कहना है कि MH60R हेलीकॉप्टर ने INS कोलकाता पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। आईएनएस कोलकाता भारत में निर्मित और डिजाइन्ड युद्धपोत है, जिसे अब तक का सबसे ताकतवर युद्धपोत माना जाता है।

बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टर है MH60R

नौसेना के अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को लैंडिंग के बाद नौसेना की एंटी-सबमरीन वारफेयर क्षमता को काफी बढ़ावा मिला है। MH60R हेलीकॉप्टर एक बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर ASW, निगरानी, शिपिंग सहित खोज और बचाव क्षमताओं से लैस है, जो MH60R को खास बनाता है। अधिकारी के अनुसार, नौसेना के युद्धपोतों और हेलीकॉप्टर का साथ और तालमेल समुद्र के नीचे खतरों को भांप सकता है। दुश्मनों के खिलाफ निगरानी बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।

MH60R helicopter undertook its maiden landing on the indigenously designed & constructed destroyer INS Kolkata.



