'मैड हैटर पार्टी में नहीं जाना था': चलो दिल्ली रैली पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज का तंज, सीजेपी पर क्या बोले?

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एक नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई विपक्षी गठबंधन की रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में बताया कि किसी ने मुझसे पूछा कि मैं कल की रामलीला रैली में क्यों नहीं गया। मैंने जवाब दिया कि मुझे वहां जाने की कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने रैली की तुलना 'एलिस इन वंडरलैंड' की 'मैड हैटर पार्टी' से करते हुए कहा, 'मुझसे किसी ने पूछा कि मैं कल रामलीला मैदान की रैली में क्यों नहीं गया। मैंने जवाब दिया कि मुझे एलिस इन वंडरलैंड की मैड हैटर पार्टी में जाने की कोई इच्छा नहीं थी।'