मराठा बनाम ओबीसी की लड़ाई तेज: आरक्षण के मुद्दे पर आमने-सामने भुजबल और जारांगे; एक-दूसरे पर साधा निशाना

महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर चल रही राजनीतिक खींचतान शुक्रवार को और तेज हो गई। वरिष्ठ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता और महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने अपनी ही महायुति सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे में किसी भी तरह के हस्तक्षेप के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी। उनके इस तीखे बयान पर मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारांगे पाटिल ने भी तत्काल और जोरदार पलटवार किया। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग ने सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के भीतर चल रहे मतभेदों को एक बार फिर उजागर कर दिया है।

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