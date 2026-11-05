न्यूयॉर्क: ब्रुकलिन में दो मंजिला मकान में भीषण आग, छह लोगों की मौत; 200 से ज्यादा दमकलकर्मी पहुंचे

अमेरिका के न्यूयॉर्क में गुरुवार तड़के एक दो मंजिला मकान में भीषण आग लगने से छह लोगों की मौत हो गई, जबकि सात लोग घायल हो गए। घायलों में तीन दमकलकर्मी भी शामिल हैं। आग इतनी तेजी से फैली कि मकान की हर मंजिल और खिड़कियों से लपटें निकलने लगीं। घटना ब्रुकलिन के सनसेट पार्क इलाके में हुई। सूचना मिलते ही 200 से ज्यादा दमकलकर्मी और आपातकालीन कर्मचारी मौके पर पहुंचे। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल आग लगने की असली वजह का पता नहीं चल पाया है।

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न्यूयॉर्क दमकल विभाग के मुताबिक, गुरुवार तड़के करीब 1 बजकर 40 मिनट पर मकान में आग लगने की सूचना मिली थी। यह एक कतार में बने मकानों में शामिल दो मंजिला लकड़ी का घर था। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जब बचाव दल मौके पर पहुंचा, तब तक आग मकान की सभी मंजिलों तक फैल चुकी थी। खिड़कियों से आग की लपटें बाहर निकल रही थीं और मुख्य दरवाजे पर भी आग का तेज असर था। हालात इतने गंभीर थे कि दमकलकर्मियों को मकान के पिछले हिस्से से अंदर जाना पड़ा। आग बुझाने और लोगों को बाहर निकालने के लिए 200 से अधिक बचावकर्मियों ने काम किया।इस हादसे में कुल छह लोगों की जान चली गई और सात लोग घायल हुए। दमकल विभाग के अनुसार, चार लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। दो अन्य लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। घायलों में चार लोगों को ऐसी चोटें आईं, जो जानलेवा नहीं थीं। वहीं, तीन दमकलकर्मियों को भी मामूली चोटें लगीं। फिलहाल मृतकों और घायलों के नाम तथा उम्र सार्वजनिक नहीं की गई है। हादसे में घायल लोगों का उपचार कराया गया।दमकल विभाग के प्रमुख केविन वुड्स ने बताया कि आग के समय मकान की हर मंजिल पर लपटें थीं। बचाव अभियान के दौरान दमकलकर्मियों ने चार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इनमें से दो लोग मकान के पिछले हिस्से में खिड़कियों के पीछे फंसे हुए थे। खिड़कियों पर लोहे की सलाखें लगी थीं, जिससे उन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो रहा था। इसके बावजूद दमकलकर्मियों ने पीछे के रास्ते से अंदर पहुंचकर उन्हें बचाया। करीब तीन घंटे की कार्रवाई के बाद आग को नियंत्रित किया गया। आग के कारण आसपास रहने वाले आठ पड़ोसियों को भी अपना घर छोड़ना पड़ा। उन्हें अस्थायी रूप से होटलों में ठहराया गया है।दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। घटनास्थल पर जांच के दौरान लिथियम-आयन बैटरी मिली है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि आग इसी बैटरी की वजह से लगी थी या इसका हादसे से कोई संबंध नहीं है। अग्निशमन विभाग के जांच अधिकारी मामले की पड़ताल कर रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने की असली वजह सामने आ सकेगी। फिलहाल किसी संभावित कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह बेहद विनाशकारी आग थी। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों और पूरे इलाके को इस दुख से उबरने में लंबा समय लगेगा। उन्होंने कहा कि पड़ोस के लोगों ने अपने करीबियों और पड़ोसियों को खोया है। फिलहाल प्रशासन और जांच एजेंसियां हादसे से जुड़े तथ्यों का पता लगाने में जुटी हैं।