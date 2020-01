सिसोदिया का अमित शाह को जवाब, सीसीटीवी कैमरे देखने के लिए दूरबीन की जरूरत नहीं

दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही नेताओं में बयानबाजी भी शुरू हो गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि अमित शाह सवाल कर रहे हैं कि सीसीटीवी के वादे का क्या हुआ? मैं कहना चाहता हूं कि आपको दूरबीन से देखने की जरूरत नहीं है, बस अपनी नजरें उठाएं, आपको हर गली में कैमरे दिख जाएंगे। चिंता मत कीजिए, घर-घर कैंपेन करते समय आपको (अमित शाह) भी रिकॉर्ड किया जा रहा है।

Delhi Dy CM Manish Sisodia: Amit Shah is questioning where are CCTVs we promised. Well I would like to assure you that you don't have to look through 'durbeen' just raise your eyes&find it on every lane. You are also being recorded while doing door to door campaigns don't worry. pic.twitter.com/Z9r4FpMF64