Tripura New Chief Minster: माणिक साहा होंगे त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया एलान

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के इस्तीफे के बाद राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम का एलान कर दिया गया है। त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद माणिक साहा को राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। केंद्रीय मंत्री और पर्यवेक्षकों में से एक भूपेंद्र यादव ने साहा के नाम का एलान किया।

#WATCH | Tripura BJP president Manik Saha reaches BJP office in Agartala. Saha is likely to be the new Chief Minister of the state. pic.twitter.com/3vJy9aCQtj