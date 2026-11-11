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महाराष्ट्र: नासिक के एक परिवार में तीन की मौत से पसरा मातम, बांध में नहाने उतरे पिता और दो बेटियां डूबीं

Wed, 11 Nov 2026 02:58 PM IST
अमन मौर्या पीटीआई, नासिक, महाराष्ट्र
पीटीआई, नासिक, महाराष्ट्र Published by: अमन मौर्या Updated Wed, 11 Nov 2026 02:58 PM IST
सार

महाराष्ट्र के नासिक जिले में बेजे बांध में नहाने गए एक व्यक्ति और उसकी दो नाबालिग बेटियों की डूबने से मौत हो गई। तीनों पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा सके। स्थानीय लोगों की सूचना पर बचाव दल ने शव बाहर निकाले।

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Man and two minor daughters drown while bathing in Beze dam Nashik
drowning, डूबना (सांकेतिक) - फोटो : File Photo

विस्तार
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महाराष्ट्र के नासिक जिले में बुधवार को दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक बांध में नहाने के दौरान एक व्यक्ति और उसकी दो नाबालिग बेटियों की डूबने से मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि तीनों बांध की गहराई का सही अंदाजा नहीं लगा सके और पानी में डूब गए।
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रिश्तेदार के घर आए थे तीनों
अधिकारियों के मुताबिक, तीनों त्र्यंबकेश्वर तालुका के अंजनेरी शिवर इलाके में बेजे बांध के पास रहने वाले एक रिश्तेदार के घर आए थे। बुधवार सुबह करीब 10 बजे वे बांध में नहाने के लिए गए। इस दौरान उन्हें पानी की गहराई का अंदाजा नहीं हुआ और तीनों डूब गए।
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स्थानीय लोगों ने बचाव दल को दी सूचना
घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने बचाव एजेंसियों को सूचित किया। सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा। काफी प्रयास के बाद तीनों के शव पानी से बाहर निकाले गए। त्र्यंबकेश्वर प्रशासन के एक अधिकारी ने घटना की जानकारी दी।
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मृतकों की हुई पहचान
प्रशासनिक अधिकारी के मुताबिक, मृतकों की पहचान सुरेश नामदेव भोर (42) और उनकी दो बेटियों ज्योति सुरेश भोर (10) और हर्षदा सुरेश भोर (7) के रूप में हुई है। तीनों जिले के इगतपुरी तालुका स्थित वाघेरे गांव के निवासी थे। इस हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत से इलाके में शोक का माहौल है।
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