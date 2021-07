ममता का दिल्ली दौरा: दो-तीन दिन के लिए आएंगी दीदी, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से मुलाकात का मिला वक्त

ममता बनर्जी ने कहा कि कई अन्य नेताओं ने भी मुलाकात की मंशा जताई है, वह उनसे भी मुलाकात का प्रयास करेंगी। टीएमसी प्रमुख ने आरोप लगाया कि केंद्र ने तीसरी कोविड लहर को लेकर कोई विचार-विमर्श नहीं किया है।

I will go for 2-3 days (to Delhi). I have been given time to meet with President, Prime Minister, I will meet them. I have also got requests from political leaders. I will try to accommodate. Centre has had no discussions on third COVID wave: West Bengal CM Mamata Banerjee