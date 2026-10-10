दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन: हिरासत से रिहा होने के बाद क्या बोलीं ममता बनर्जी? केजरीवाल भी छूटे

विज्ञापन

ममता बनर्जी ने कहा कि अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि कल इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर अपनी बात रखने का फैसला किया है। हम सब साथ हैं। मैं व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकती। इस मामले में मैं बहुत अनुशासित हूं। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति ने कहा है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है और जांच के लिए प्रमाण की जरूरत होगी। ममता ने बताया कि इस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, वे सबूत उपलब्ध कराएंगे। उनके इस बयान में सबूत देने की बात किस मामले से जुड़ी है, इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।वहीं, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जाफरपुर पुलिस थाने से रिहा कर दिया गया। उन्हें भी दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था। यह प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ बुलाया गया था। ममता बनर्जी की टिप्पणी से संकेत मिला कि विपक्षी गठबंधन इस मुद्दे पर संयुक्त रूप से अपनी बात रखने की तैयारी में है। हालांकि, उनके बयान के मुताबिक, उन्होंने गठबंधन की तय रणनीति से पहले कोई विस्तृत प्रतिक्रिया देने से परहेज किया।