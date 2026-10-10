फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Mamata Banerjee Released After CJP Protest Detention Says INDIA Bloc Take United Stand Kejriwal Also Freed

दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन: हिरासत से रिहा होने के बाद क्या बोलीं ममता बनर्जी? केजरीवाल भी छूटे

Sat, 10 Oct 2026 09:08 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Sat, 10 Oct 2026 09:08 PM IST
सार

दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ली गईं ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को रिहा कर दिया गया। ममता ने कहा कि इंडिया गठबंधन रविवार को एकजुट होकर अपनी बात रखेगा और वह तय व्यवस्था का पालन करेंगी। उन्होंने सबूत देने की बात भी कही। आखिर राष्ट्रपति के बयान का जिक्र करते हुए ममता ने क्या कहा और विपक्षी गठबंधन आगे क्या कदम उठाएगा?

विज्ञापन
Mamata Banerjee Released After CJP Protest Detention Says INDIA Bloc Take United Stand Kejriwal Also Freed
रिहाई के बाद क्या बोलीं ममता बनर्जी? - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ली गईं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने रविवार को एकजुट होकर अपनी बात रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वह गठबंधन के फैसले का पालन करेंगी और फिलहाल इस मामले पर ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगी। 
विज्ञापन


ममता बनर्जी ने कहा कि अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि कल इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर अपनी बात रखने का फैसला किया है। हम सब साथ हैं। मैं व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकती। इस मामले में मैं बहुत अनुशासित हूं। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति ने कहा है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है और जांच के लिए प्रमाण की जरूरत होगी। ममता ने बताया कि इस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, वे सबूत उपलब्ध कराएंगे। उनके इस बयान में सबूत देने की बात किस मामले से जुड़ी है, इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।
विज्ञापन


अरविंद केजरीवाल को भी किया गया रिहा
वहीं, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जाफरपुर पुलिस थाने से रिहा कर दिया गया। उन्हें भी दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था। यह प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ बुलाया गया था। ममता बनर्जी की टिप्पणी से संकेत मिला कि विपक्षी गठबंधन इस मुद्दे पर संयुक्त रूप से अपनी बात रखने की तैयारी में है। हालांकि, उनके बयान के मुताबिक, उन्होंने गठबंधन की तय रणनीति से पहले कोई विस्तृत प्रतिक्रिया देने से परहेज किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed