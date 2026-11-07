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पश्चिम बंगाल: ममता ने दिवाली पर दीं शुभकामनाएं, भाजपा पर साधा निशाना; क्या कहा?

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता। Published by: Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 07 Nov 2026 10:43 PM IST

सार दिवाली के अवसर पर देश की जनता को शुभकामनाएं देने के साथ ही पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधा और धार्मिक असहिष्णुता का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने क्या कहा? पढ़िए इस रिपोर्ट में।

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