महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे बोले, मुंबई में 24 घंटे खुलेंगे मॉल और भोजनालय

महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा है कि मुंबई में सातों दिन और 24 घंटे दुकान, मॉल, मल्टीप्लेक्स और भोजनालय खुले रहा करेंगे। ठाकरे ने कहा कि शुरुआत में प्रयोगात्मक आधार पर इन्हे संचालित किया जाएगा। इसे 26 जनवरी से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय कल बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) और पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक में लिया गया।

Maharashtra Tourism Minister Aaditya Thackeray: Malls, multiplexes, shops&eateries to operate 24x7 in gated communities of Mumbai on an experimental basis. It will be implemented from January 26. The decision was taken in a meeting with BMC and Police officials yesterday. (17.01) pic.twitter.com/zxsubHoCrg