Karnataka: खरगे के बाद बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल, सोनिया गांधी पर की अभद्र टिप्पणी; कांग्रेस ने साधा निशाना

कर्नाटक चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में लगातार हलचल बनी हुई है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस में तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। असल में, गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी की तुलना जहरीले सांप से की थी। इस पर बीजेपी विधायक ने पलटवार करते हुए सोनिया गांधी पर हमला किया।

बासनगौड़ा यतनाल ने बताया विषकन्या

पीएम मोदी को जहरीले सांप बताए जाने पर आग बबूला कर्नाटक के बीजेपी विधायक बासनगौड़ा यतनाल ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को 'विषकन्या' बताया।

#WATCH | While attacking Congress President Mallikarjun Kharge over his 'poisonous snake' remark on PM Modi, Karnataka BJP MLA Basanagouda Yatnal calls UPA chairperson Sonia Gandhi 'Vishkanya'



(27.04) (27.04) pic.twitter.com/ZqMBHbudST — ANI (@ANI) April 28, 2023 सीएम भूपेश ने जताई नाराजगी उनके इस बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भाजपा के एक विधायक ने सोनिया गांधी को विषकन्या कहा है। कल खरगे के बयान का भाजपा ने पूरे देश में विरोध किया। बड़प्पन दिखाते हुए खरगे ने शब्द वापस ले लिया। आज उनके विधायक द्वारा सोनिया गांधी को विषकन्या कहा गया है। उन्होंने कहा कि देश जानना चाहता है कि इस मामले में नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या कहते हैं। मल्लिकार्जुन खरगे ने कर्नाटक में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि गलती मत कीजिए। मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। अगर आप कहते हैं कि वह जहरीले नहीं हैं तो छूकर देखिए, पता चल जाएगा। अगर आप छूएंगे तो मर जाएंगे। खरगे ने आगे कहा था कि अगर आपको लगता है कि नहीं, ये जहर नहीं है, क्योंकि मोदी ने इसे दिया है, सज्जन प्रधानमंत्री ने दिया है तो इसे खाकर देखिए। अगर आप इस जहर को खाएंगे तो हमेशा के लिए सो जाएंगे। कांग्रेस चीफ के इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था कि आज वे किस प्रकार का जहर उगल रहे हैं ये देश देख रहा है। ऐसी टिप्पणी से उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया है कि कांग्रेस की कर्नाटक चुनाव में हार पक्की है।

खरगे ने दी थी सफाई अपने बयान पर बाद में खरगे ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी की भावना को आहत करना नहीं था। उनकी टिप्पणी किसी व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि उस विचारधारा को लेकर थी, जिसका प्रतिनिधित्व मोदी करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर जाने अनजाने में किसी की भावना आहत हुई, तो यह मेरी मंशा कदापि नहीं थी और न ही यह मेरे लम्बे राजनीतिक जीवन का आचरण है।

रणदीप सुरजेवाला ने किया पलटवार कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ये बात हजम नहीं हो रही है कि कर्नाटक में एक दलित परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति ब्लॉक अध्यक्ष के पद से पार्टी अध्यक्ष के पद तक पहुंचा है। क्या बीजेपी किसी दलित को अपना अध्यक्ष बनाने की हिम्मत कर सकती है? क्या ये वही पीएम हैं जिन्होंने किसी की पत्नी का मजाक उड़ाया था। उन्हें 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। क्या उन्होंने शशि थरूर से माफी मांगी? सुरजेवाला ने पूछा कि उन्होंने सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहने के लिए कभी माफी मांगी? क्या ये वही पीएम हैं जिन्होंने इतने मौकों पर महिलाओं का अपमान किया है और आत्महत्या जैसे गंभीर मुद्दे का मजाक उड़ाया है? उन्होंने नोटबंदी के वक्त परेशान लोगों का मजाक उठाया और ताली बजा-बजाकर कहा कि शादी है पर पैसा नहीं है? क्या उन्होंने कभी किसी से माफी मांगी है?

यह है मोदी का कार्यक्रम आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का चुनावी अभियान राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आक्रामक कार्यक्रम के साथ गति प्राप्त करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री के कल से कर्नाटक में चुनाव प्रचार शुरू करने की संभावना है, जिसमें राज्य भर में 6 दिनों तक रोड शो और रैलियां शामिल हैं, जो 7 मई तक जारी रहेंगी। कर्नाटक में 10 मई को मतदान है और नतीजे 13 मई को घोषित होंगे।

