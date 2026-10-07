रिपोर्ट: देश में मलेरिया के मामले 10 फीसदी घटे, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गिरावट; इस साल मौतें भी कम हुईं

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यूपी : 3,075

दिल्ली : 163

हरियाणा : 163

पंजाब : 129

उत्तराखंड : 98

जम्मू-कश्मीर : 62

झारखंड : 32,338

आंध्र प्रदेश : 7,966

मणिपुर : 215

गोवा : 363

केरल : 840

उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले साल की तुलना में मलेरिया के मामले तेजी से घटे हैं। उत्तर प्रदेश मेंसस 7,517 से घटकर 3,075 मामले रह गए, यानी 59 प्रतिशत की कमी। पंजाब में 268 से 129 मामले, हरियाणा में 359 से 163, दिल्ली में 223 से 163, उत्तराखंड में 143 से 98 और जम्मू-कश्मीर में 79 से 62 मामले रह गए। यानी उत्तर भारत के इन राज्यों में कुल मामलों में कमी आई है, लेकिन तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में पीएफ मलेरिया यानी फाल्सीपेरम परजीवी से होने वाले मलेरिया के मामलों का हिस्सा बढ़ा है। यह मलेरिया का एक गंभीर रूप होता है, इसलिए इसके मरीजों की पहचान और समय पर इलाज बेहद जरूरी है।देशभर में कुल मरीज घटे हैं, लेकिन कुछ राज्यों में उलटा रुझान देखने को मिला। झारखंड में मामले 23,808 से बढ़कर 32,338 हो गए, यानी 36 प्रतिशत की वृद्धि। आंध्र प्रदेश में 6,784 से बढ़कर 7,966 और केरल में 790 से बढ़कर 840 मामले हुए। मणिपुर, नगालैंड और गोवा में भी पिछले साल के मुकाबले मामले बढ़े हैं। वहीं सबसे अधिक मामलों वाले राज्यों में ओडिशा में 37,899, झारखंड में 32,338, छत्तीसगढ़ में 18,887 और महाराष्ट्र में 13,448 मामले दर्ज हुए। इन चार राज्यों में ही देश के कुल मामलों का करीब 72 प्रतिशत हिस्सा रहा।सरकार ने देश को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। एनसीवीबीडीसी के मुताबिक 2030 तक मलेरिया को खत्म करना और जिन इलाकों में संक्रमण रुक चुका है, वहां दोबारा स्थानीय संक्रमण न फैलने देना प्रमुख लक्ष्य है। 2027 तक देश में स्थानीय स्तर पर होने वाले मलेरिया संक्रमण को शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए हर मरीज की पहचान, उसके संक्रमण के स्रोत की जांच और उसके आसपास संक्रमण रोकने की कार्रवाई पर जोर दिया जा रहा है।2025 में अगस्त तक 1,58,980 मलेरिया मरीज मिले थे। 2026 में यह संख्या घटकर 1,42,403 हुई। यानी एक साल में 16,577 कम मामले दर्ज हुए। मौतें भी 45 से घटकर 33 रह गईं।