लद्दाख में भारत-चीन सीमा विवाद को लेकर दोनों सेनाओं के बीच फिर हुई बातचीत

लद्दाख में भारत-चीन सीमा विवाद को लेकर आज भी दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत हुई। सेना के सूत्रों के मुताबिक, पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध को लेकर दोनों पक्षों में बातचीत आगे बढ़ी। सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन कई स्तरों की बातचीत पर सहमत हुए हैं और इससे पहले कमांडर व मेजर स्तर की बातचीत हो चुकी है।

Major General-level talks held today between Indian and Chinese Army to discuss the ongoing dispute in Eastern Ladakh. India-China to hold multiple talks at different levels to address the situation: Army Sources