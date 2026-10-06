महाराष्ट्र: संभाजी महाराज के वंदन में बना विश्व रिकॉर्ड; तुकाराम मुंढे भारत के रॉकस्टार, अमेरिका में हुई तारीफ

महाराष्ट्र के मोशी में स्थित धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज स्मारक पर महाराष्ट्र की भव्य ढोल-ताशा संस्कृति का ऐसा रूप दिखा जिसने एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस महा-आयोजन में पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ के 151 ढोल-ताशा पथकों से जुड़े लगभग 5,000 वादक एक ही ताल और ऊर्जा के साथ प्रदर्शन करने उतरे। यह अद्भुत प्रदर्शन हिंदूभूषण छत्रपति संभाजी महाराज के 140 फीट ऊंचे स्मारक और 128 मीटर ऊंचे भव्य भगवा ध्वज को समर्पित एक ऐतिहासिक मानवंदना थी। हिंदूभूषण स्मारक ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जब हजारों ढोल एक साथ बजे, तो पूरा वातावरण राष्ट्रभक्ति और शिवकाल के गौरव की गूंज से भर उठा, जिसे देखने और सुनने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा था।

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न्यूयॉर्क टाइम्स ने तुकाराम को कहा-भारत का रॉकस्टार

अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने महाराष्ट्र कैडर के दबंग आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे के बारे में अपने पहले पन्ने पर छापा है और उन्हें उनके काम करने के अंदाज के कारण रॉकस्टार बताया है। अखबार ने लिखा, रात के खाने पर लोग उनका सम्मान करते हैं जबकि रेस्टोरेंट के मालिक उनसे डरते हैं। अखबार ने महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) कमिश्नर मुंढे की खाद्य सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए तारीफ की है। रिपोर्ट का शीर्षक है, भारत में, एक फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर रॉक स्टार है। अखबार के अनुसार, नियमों को सख्ती से लागू करने की वजह से मुंढ़े लोगों के हीरो बन गए हैं।