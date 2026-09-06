महाराष्ट्र: पेपर लीक मामले में घिरे खाद्य मंत्री झिरवल; मैराथन दौड़ने वाली रमाबाई को तेंदुलकर ने भेजे जूते

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) की ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में चौकाने वाला खुलासा हुआ है। पहले प्रेम प्रसंग और उसके बाद रंजिश का एंगल सामने आने के बाद अब जांच की आंच राज्य के खाद्य व औषधि प्रशासन विभाग (एफडीए) तक पहुंचती दिखाई दे रही है। इसके बाद खाद्य और औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि झिरवल विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का सीधा संबंध खाद्य व औषधि प्रशासन विभाग से है। विभाग के मंत्री झिरवल के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) गणेश देवरे से मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के पूछताछ किए जाने की बात सामने आई है। दरअसल, देवरे लगभग तीन साल से पेपर लीक मामले के आरोपी गौरव पाटिल के मकान में किराएदार रहे थे। इस वजह से पर लीक के तार मंत्रालय से जुड़ने के कयास लगने लगे हैं। हालांकि, देवरे ने शनिवार को मीडिया से पेपर लीक मामले में किसी भी तरह का संबंध होने से इन्कार किया। उन्होंने कहा कि गौरव पाटिल के मकान में किराएदार के रूप में रहना महज संयोग है। उन्होंने बगैर ठोस आधार के बदनाम करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। कृषि विभाग के अधिकारी गणेश देवरे को प्रतिनियुक्ति पर मंत्री झिरवल का ओएसडी नियुक्त किया गया था। बीते 25 अगस्त को उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया।

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बेटी के लिए मैराथन दौड़ने वाली रमाबाई को तेंदुलकर ने भेजे जूते

महाराष्ट्र के बीड जिले की रहने वाली 47 वर्षीय रमाबाई रणवीर ने अपनी बेटियों की पढ़ाई के खर्च और किताबों के लिए नंगे पैर दौड़कर मैराथन जीती थी, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर की टीम और देश के कई लोगों ने उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। तेंदुलकर से जुड़ी एक कंपनी/फाउंडेशन ने रमाबाई से संपर्क किया, उनके जूते का साइज पूछा और उन्हें रनिंग शूज का एक जोड़ा तोहफे में देने का फैसला किया। बीड के जिला कलेक्टर ने रमाबाई को 50,000 की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने भी उनकी बेटियों की शिक्षा में मदद का भरोसा दिया है। अब तक रमाबाई को 1.5 लाख से अधिक की मदद मिल चुकी है।