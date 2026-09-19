20वां रोजगार मेला: प्रधानमंत्री मोदी आज देंगे बड़ा तोहफा, 51 हजार से ज्यादा युवाओं को मिलेगा नियुक्ति पत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 20वें रोजगार मेला में अलग-अलग सरकारी संगठनों में नए भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें संबोधित करेंगे।

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प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री उन नए नियुक्त लोगों को भी संबोधित करेंगे जिनके देश भर में 45 जगहों पर एक साथ रोजगार मेले में शामिल होने की उम्मीद है। बयान में कहा गया है कि नए भर्ती हुए उम्मीदवार भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे, जिनमें राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, रक्षा मंत्रालय और अन्य शामिल हैं।बयान में कहा गया है कि 20वें रोजगार मेले के साथ, अलग-अलग विभागों और सरकारी संगठनों में कुल मिलाकर लगभग 12.75 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुके होंगे। बयान में कहा गया है कि रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दिखाता है।मई में हुए पिछले रोजगार मेले में, पीएम मोदी ने अलग-अलग सरकारी विभागों और संगठनों में नए नियुक्त युवाओं को 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र सौंपे थे। नए नियुक्त लोगों को अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भारत के युवाओं और तकनीकी प्रगति को लेकर उत्साहित है।उन्होंने कहा, 'दुनिया भारत की 'विकास यात्रा' का हिस्सा बनना चाहती है। भारत अलग-अलग देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। इसके पीछे एकमात्र मकसद यह है कि भारत के युवाओं को अवसर, रोजगार और आत्मविश्वास मिले, साथ ही उन्हें वैश्विक अनुभव भी मिले।'रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्टूबर 2023 से प्रधानमंत्री मोदी ने चल रही रोजगार मेला पहल के ज़रिए लगभग 12 लाख भर्ती पत्र बांटे हैं, जिसमें अक्सर एक ही बार में हजारों नियुक्ति पत्र सौंपे जाते हैं। एक बयान के मुताबिक, 2014 में पद संभालने के बाद से यह सरकार की सबसे बड़ी सीधी भर्ती मुहिम में से एक है।