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महाराष्ट्र: एमपीएससी में अनियमितता के खिलाफ कांग्रेस-राहुल हमलावर; अध्यक्ष सपकाल ने छात्रों से की मुलाकात

Sun, 04 Oct 2026 03:36 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sun, 04 Oct 2026 03:36 AM IST
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Maharashtra Updates Congress MPSC paper row Rahul Gandhi tweet Sapkal meet students Mumbai Nagpur polity news
महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने शनिवार को महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) में भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक और अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात की। सपकाल ने कहा कि लगातार प्रश्नपत्र लीक होना एक बड़ा घोटाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार व्यवस्था सुधारने को तैयार नहीं है। सपकाल ने आरोप लगाया कि MPSC अध्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी पारिवारिक मित्र हैं, जिनका उद्देश्य इन परीक्षाओं के जरिये खास लोगों को चुनना है। कांग्रेस ऐसे प्रयासों को सफल नहीं होने देगी। पुणे पुलिस ने MPSC अभ्यर्थियों को अनधिकृत आंदोलन रोकने की सूचना दी। पुलिस ने यातायात बाधित होने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा कि उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से MPSC में सुधार और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने को कहा था। कुछ नहीं हुआ, इसलिए आज वही छात्र पुणे में सत्याग्रह कर रहे हैं।

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