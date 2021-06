{"_id":"60b8dcffbbdf543fa802ec5c","slug":"maharashtra-unlock-update-18-districts-in-maharashtra-under-level-1-will-be-unlocked-from-tomorrow","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0930\u093e\u0939\u0924 : \u092e\u0939\u093e\u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930 \u0915\u0947 18 \u091c\u093f\u0932\u0947 \u0915\u0932 \u0938\u0947 \u0939\u094b\u0902\u0917\u0947 \u0905\u0928\u0932\u0949\u0915, \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0938\u0930\u0915\u093e\u0930 \u0915\u093e \u0915\u094d\u092f\u093e \u0939\u0948 \u092a\u0942\u0930\u093e \u092a\u094d\u0932\u093e\u0928","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

राहत : महाराष्ट्र के 18 जिले कल से होंगे अनलॉक, जानें सरकार का क्या है पूरा प्लान

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 18 ऐसे जिलों में कोविड-19 संबंधी पाबंदियों में शुक्रवार से ढील देने की घोषणा की है, जहां संक्रमण दर और अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की जरूरत वाले मरीजों की संख्या में कमी आई है। आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेत्तिवार ने गुरुवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के बाद यह घोषणा की।



मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए अप्रैल में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगायी गई थीं। उन्होंने कहा कि राज्य के 18 ऐसे जिलों में अब पाबंदियों में ढील दी जाएगी जहां संक्रमण की दर पांच प्रतिशत अथवा उससे कम है और अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा वाले 75 प्रतिशत बिस्तर खाली हों।



आपदा प्रबंधन मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र को 5 स्तर पर यानी लेवल 1, 2, 3, 4 और 5 के तहत अनलॉक किया जाएगा। महाराष्ट्र के कई जिले लेवल 1 के तहत आते हैं इसलिए वहां पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।



जिन 18 जिलों में पाबंदियों में ढील दी जाएगी उनमें औरंगाबाद, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, जलगांव, जालना, लातूर, नागपुर, नांदेड़, नासिक, यवतमाल, वाशिम, वर्धा, परभणी और ठाणे शामिल हैं। इन जिलों में शुक्रवार से सभी प्रकार की पाबंदियों को हटा लिया जाएगा।



मुंबई में आंशिक रूप से पाबंदियों में ढील दी जाएगी, लेकिन मायानगरी की लाइफलाइन कही जाने वाले लोकल ट्रेन सेवा को अभी फिलहाल आम लोगों के लिए नहीं खोला जाएगा।