मराठा आरक्षण: मनोज जरांगे को सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने बताया भाई, घर आने का क्यों दिया न्यौता?

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल को अपना भाई बताया है। उन्होंने जरांगे पाटिल को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित भी किया है। बता दें कि मनोज जरांगे पाटिल जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत आरक्षण देने की मांग को लेकर पिछले 13 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि हैदराबाद और सतारा गजट में दर्ज रिकॉर्ड को लागू किया जाए और मराठा समुदाय के पात्र सदस्यों को कुनबी जाति के प्रमाण पत्र जारी किए जाएं।

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