Maharashtra: भूस्खलन स्थल पर तलाशी अभियान तीसरे दिन जारी, 86 लोग अब भी लापता; यवतमाल में बारिश से गंभीर जलजमाव

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के इरशालवाड़ी गांव में खोज और बचाव अभियान शनिवार को तीसरे दिन फिर से शुरू हो गया। यहां भारी भूस्खलन की वजह कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 86 ग्रामीणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मुंबई से लगभग 80 किमी दूर स्थित खालापुर तहसील के अंतर्गत एक पहाड़ी ढलान पर स्थित आदिवासी गांव में बुधवार रात को भूस्खलन हुआ था। वहीं, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के यवतमाल में लगातार बारिश के कारण गंभीर जलजमाव हो गया है। क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण यवतमाल में घर और सड़कें पानी में डूब गईं हैं।

#WATCH | Maharashtra: Houses, roads in Yavatmal submerged in water due to incessant rain in the region. pic.twitter.com/9Hus9bezuB