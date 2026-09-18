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महाराष्ट्र की खबरें: बांद्रा की सोसायटी में मिला 11 फीट लंबा अजगर, मंगलवार से पुणे-बीड़ के बीच रोज चलेगी ट्रेन

Fri, 18 Sep 2026 05:33 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Fri, 18 Sep 2026 05:33 PM IST
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महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला

बई के बांद्रा ईस्ट स्थित कलानगर इलाके की एक आवासीय सोसायटी में 11 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। शुक्रवार सुबह करीब 8:40 बजे एक निवासी ने अजगर को एक बिल्ली के चारों ओर लिपटा देखा। बिल्ली की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर एनजीओ ‘वाप्रा’ से जुड़े सर्प रक्षक अतुल कांबले मौके पर पहुंचे और अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया। वन विभाग के राउंड अधिकारी दीपक दादा गायकवाड़ और ठाणे-मुंबई रेंज कंट्रोल कार्यालय को भी सूचना दी गई थी। रेस्क्यू के दौरान अजगर को कोई चोट नहीं आई। अधिकारियों के अनुसार, उसे वन विभाग के तय नियमों के अनुसार उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाएगा। अजगर अपने शिकार को शरीर से जकड़कर मारते हैं। यह प्रक्रिया शिकार के जरूरी शारीरिक तंत्र को प्रभावित करती है।

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22 सितंबर से पुणे-बीड़ के बीच रोज चलेगी ट्रेन, रातभर में 7 घंटे 15 मिनट का सफर

महाराष्ट्र में पुणे और बीड़ के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित दैनिक ट्रेन सेवा 22 सितंबर से शुरू होगी। पुणे-बीड़-पुणे डेली एक्सप्रेस नई अहमदनगर-बीड़ रेल लाइन से होकर चलेगी। ट्रेन 326 किलोमीटर की दूरी करीब 7 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। पुणे से ट्रेन रात 10:45 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 6 बजे बीड़ पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन 23 सितंबर से रात 9:30 बजे बीड़ से चलेगी और सुबह 5:20 बजे पुणे पहुंचेगी। टिकट की बुकिंग 20 सितंबर से शुरू होगी। ट्रेन में 15 एलएचबी कोच होंगे, जिनमें एसी 2-टियर, दो एसी 3-टियर, छह स्लीपर और चार सामान्य श्रेणी के कोच शामिल हैं। ट्रेन उरुली, दौंड कॉर्ड लाइन, श्रीगोंदा रोड, अहिल्यानगर, नारायणडोह, न्यू आष्टी और अमलनेर भांड्याचे स्टेशनों पर रुकेगी।

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