{"_id":"6aad40f79ba7bc08fb047e0c","slug":"nandigram-by-election-why-did-sanchita-the-candidate-from-the-mamata-banerjee-faction-withdraw-her-nominati-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"नंदीग्राम उपचुनाव: ममता गुट की उम्मीदवार संचिता ने क्यों वापस लिया नाम? सीएम शुभेंदु अधिकारी ने की थी मुलाकात","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

नंदीग्राम उपचुनाव: ममता गुट की उम्मीदवार संचिता ने क्यों वापस लिया नाम? सीएम शुभेंदु अधिकारी ने की थी मुलाकात

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Fri, 18 Sep 2026 07:17 PM IST

पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में ममता बनर्जी के साथ बड़ा खेला हो गया। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी गुट की उम्मीदवार संचिता डे प्रधान ने शुक्रवार को अपना पर्चा वापस ले लिया। उम्मीदवार वापस लेने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की थी। ... और पढ़ें

विज्ञापन