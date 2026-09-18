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Nandigram by-election: Why did Sanchita, the candidate from the Mamata Banerjee faction, withdraw her nominati
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नंदीग्राम उपचुनाव: ममता गुट की उम्मीदवार संचिता ने क्यों वापस लिया नाम? सीएम शुभेंदु अधिकारी ने की थी मुलाकात
पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में ममता बनर्जी के साथ बड़ा खेला हो गया। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी गुट की उम्मीदवार संचिता डे प्रधान ने शुक्रवार को अपना पर्चा वापस ले लिया। उम्मीदवार वापस लेने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की थी।
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