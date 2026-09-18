राजनाथ सिंह ने बंगलूरू में तेजस ट्रेनर और एचटीटी-40 सौंपे, ध्रुव एनजी की भी हुई डिलीवरी; कितनी ताकत बढ़ी?

तेजस एफओसी ट्विन सीटर एक हल्का, हर मौसम में काम करने वाला बहुउद्देश्यीय 4.5 पीढ़ी का विमान है। इसे मुख्य रूप से वायुसेना के पायलट प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है, लेकिन इसमें लड़ाकू विमान जैसी संचालन क्षमता भी है। इसमें डिजिटल कॉकपिट, आधुनिक एवियोनिक्स, फ्लाई-बाय-वायर नियंत्रण और कंपोजिट सामग्री से बना ढांचा है। 2010 में 16 तेजस लड़ाकू विमानों और चार ट्विन सीटर का एफओसी अनुबंध हुआ था। सभी 16 लड़ाकू विमान 2022-23 के दौरान दिए जा चुके हैं। अब अंतिम दो ट्विन सीटर की डिलीवरी के साथ यह अनुबंध पूरा हो गया है। इन विमानों में बेहतर रडार, ऑटोपायलट, ईंधन प्रणाली, सुरक्षित संचार और हवा में ईंधन भरने की क्षमता जैसे सुधार भी किए गए हैं।

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