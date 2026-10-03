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महाराष्ट्र: एमएलसी चुनाव में कांग्रेस ने खोले पत्ते, दो मौजूदा सदस्यों पर फिर भरोसा, अमरावती से नया चेहरा कौन?

Sat, 03 Oct 2026 09:25 AM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Sat, 03 Oct 2026 09:25 AM IST
सार

महाराष्ट्र विधान परिषद की पांच सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीन उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने नागपुर से अभिजित वंजारी और पुणे से जयंत दिनकर आसगांवकर को फिर मौका दिया है। अमरावती शिक्षक सीट से अदिति पोहरे को उम्मीदवार बनाया गया है। चुनाव 23 अक्टूबर को होगा। कांग्रेस ने तीन सीटों पर अपने उम्मीदवार क्यों उतारे? क्या इससे विपक्षी गठबंधन की रणनीति साफ हो गई है?

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Maharashtra MLC election 2026 Congress candidates Abhijit Wanjari Jayant Dinkar Asagaonkar Aditi Pohare
महाराष्ट्र में कौन उम्मीदवार? - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की तीन सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने दो मौजूदा सदस्यों पर दोबारा भरोसा जताया है। वहीं, अमरावती शिक्षक सीट से अदिति पोहरे को पहली बार मौका दिया गया है। चुनाव 23 अक्टूबर को होना है।

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कांग्रेस ने किन नेताओं को मैदान में उतारा है?
कांग्रेस ने नागपुर संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अभिजित वंजारी को फिर उम्मीदवार बनाया है। पुणे संभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जयंत दिनकर आसगांवकर को भी दोबारा टिकट मिला है। अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अदिति पोहरे को उम्मीदवार बनाया गया है। यानी कांग्रेस ने तीन सीटों में से दो पर मौजूदा सदस्यों को ही दोबारा मैदान में उतारा है।
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महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर होना है चुनाव?

  • इस बार महाराष्ट्र विधान परिषद की कुल पांच सीटों पर चुनाव होना है। इनमें तीन स्नातक और दो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में औरंगाबाद, पुणे और नागपुर शामिल हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में अमरावती और पुणे शामिल हैं। इन सीटों पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 6 दिसंबर को खत्म होना है।
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  • इन चुनावों से जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 7 अक्टूबर को होगी। उम्मीदवार 9 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 23 अक्टूबर को होगा। मतगणना 27 अक्टूबर को होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी की जानी है।


किन सीटों पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल खत्म होगा?

  • छत्रपति संभाजीनगर स्नातक सीट से सतीश चव्हाण का कार्यकाल खत्म होगा।
  • पुणे स्नातक सीट से अरुण लाड का कार्यकाल खत्म होगा।
  • नागपुर स्नातक सीट से अभिजित वंजारी का कार्यकाल खत्म होगा।
  • अमरावती शिक्षक सीट से किरण सरनाईक का कार्यकाल खत्म होगा।
  • पुणे शिक्षक सीट से जयंत दिनकर आसगांवकर का कार्यकाल खत्म होगा।
 

क्या विपक्षी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है?
महा विकास आघाड़ी यानी एमवीए ने चुनाव में साथ मिलकर उतरने की योजना बनाई है। इसमें कांग्रेस के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार और शिवसेना-यूबीटी शामिल हैं। सीटों को लेकर सहयोगी दलों के बीच चर्चा भी हुई है। बैठक में कांग्रेस नेता नसीम खान, एनसीपी-शरदचंद्र पवार के शशिकांत शिंदे और हर्षवर्धन पाटील तथा शिवसेना-यूबीटी के संजय राउत शामिल हुए थे।

किन सीटों पर सहयोगी दलों का दावा है?

  • छत्रपति संभाजीनगर स्नातक सीट पर अभी एनसीपी का कब्जा है। पुणे स्नातक सीट एनसीपी-शरदचंद्र पवार के पास है। अमरावती शिक्षक सीट पर निर्दलीय सदस्य का कब्जा रहा है। इन सीटों को लेकर एमवीए में बातचीत हुई थी। इस बीच कांग्रेस ने अपनी तीन सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं।
  • अब नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी तस्वीर और साफ होगी। कांग्रेस के तीन उम्मीदवारों की घोषणा के साथ पार्टी ने नागपुर और पुणे में अपने मौजूदा सदस्यों पर भरोसा कायम रखा है। अमरावती में उसने अदिति पोहरे को मौका दिया है। पांचों सीटों के लिए मतदान 23 अक्टूबर को होगा। इसके बाद 27 अक्टूबर को मतगणना होगी।
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