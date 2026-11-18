Pune, Maharashtra: A massive fire broke out at Pune's Timber Market, gutting over 50 shops. Twenty-seven fire tenders were deployed, and the blaze was brought under control after nearly two hours. No injuries were reported https://t.co/ax4eh504en विज्ञापन November 18, 2026

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#WATCH | Maharashtra: A massive fire broke out around 2:05 AM at shops dealing in wooden materials near Jai Vallabh School in Pune's Timber Market No casualties or injuries have been reported. A total of 27 fire tenders, 24 from the Pune Fire Brigade, one from Pune Cantonment, and two from Pune Metropolitan Region Development Authority (PMRDA), along with around 150 personnel, were deployed. The blaze was brought under control after nearly two hours of firefighting from all four sides to protect nearby residential areas. Cooling operations are underway, and the cause of the fire is yet to be ascertained (Source: Pune Fire Brigade) — ANI (@ANI) November 18, 2026

किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है। आग बुझाने के लिए कुल 27 दमकल गाड़ियां (पुणे फायर ब्रिगेड से 24, पुणे छावनी से 1, और पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (PMRDA) से 2) और लगभग 150 कर्मी तैनात किए गए थे। आसपास के रिहायशी इलाकों को बचाने के लिए चारों तरफ से करीब दो घंटे तक मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल कूलिंग का काम चल रहा है, और आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।घटनास्थल पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी गणेश सोनुने, उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी विजय भिलारे, अग्निशमन अधिकारी राजेश जगताप, प्रमोद सोनावणे, कमलेश चौधरी, कैलास शिंदे और निलेश महाजन सहित करीब 10 अधिकारी और लगभग 150 जवान तैनात रहे। पुणे महानगरपालिका के सहायक आयुक्त गुरम और उनकी टीम भी मौके पर पहुंची।इसके पहले महाराष्ट्र के बीड शहर में धानोरा रोड स्थित आबकारी विभाग (शराबबंदी विभाग) के कार्यालय की पार्किंग में अचानक आग लग गई थी। आग ने पार्किंग में खड़े पांच चार-पहिया वाहनों समेत कई दोपहिया वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया।सूचना पर आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की ओर से केवल एक फायर ब्रिगेड वाहन मौके पर भेजा गया था। आग बुझाने के दौरान दमकल वाहन का पानी खत्म हो गया, जिसके बाद उसे दोबारा पानी भरने के लिए जाना पड़ा। इस प्रक्रिया में करीब 15 मिनट की देरी हुई। इस दौरान आग अधिक फैल गई तथा उसने विकराल रूप धारण कर लिया।