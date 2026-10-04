लातूर में सूखे की मार: पशुओं के चारे का भी संकट, बच्चों ने गुल्लक फोड़कर दिए 2 लाख; कैसे जुटाई रकम?

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सूखे ने लातूर में खेतों की हरियाली ही नहीं छीनी, लोगों के सामने अपने पशुओं को बचाए रखने का सवाल भी खड़ा कर दिया है। ऐसे वक्त में अहमदपुर के स्कूली बच्चों ने शायद इस संकट का दर्द अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझा। डॉ. हरिवंशराय बच्चन विद्यालय के प्राथमिक कक्षा के बच्चों ने गुल्लक फोड़ी, दो लाख रुपये जुटाए और मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दिए।