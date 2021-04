सौ करोड़ वसूली कांड: सीबीआई जांच के आदेश के तीन घंटे के भीतर गृहमंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा

भाजापा ने इस्तीफे की मांग की थी

गृहमंंत्री के इस्तीफे के बाद प्रदेश भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि वह खुश हैं कि देशमुख ने इस्तीफा दे दिया। साथ ही कहा कि सीबीआई जांच में चौंकाने वाले कई सारे खुलासे होंगे। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अनिल देशमुख से इस्तीफे की मांग की थी। फडणवीस ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद गृहमंत्री को जांच के दौरान तक इस्तीफा दे देना चाहिए।

The Court has directed CBI to conduct a preliminary probe within 15 days & proceed on the basis of findings. Given HC's decision, he should resign: Former Maharashtra CM Devendra Fadnavis on Bombay HC's decision in corruption allegations against Maharashtra HM Anil Deshmukh