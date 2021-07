महाराष्ट्र: अलीबाग में कोविड-19 मरीज ने डॉक्टर पर सलाइन स्टैंड दे मारा, चिकित्सक अस्पताल में भर्ती

{"_id":"60f02eb876dd1e132e0f6d00","slug":"maharashtra-covid-19-patient-hits-doctor-with-saline-stand-in-alibaug-the-doctor-admitted-to-hospital","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0939\u093e\u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930: \u0905\u0932\u0940\u092c\u093e\u0917 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u094b\u0935\u093f\u0921-19 \u092e\u0930\u0940\u091c \u0928\u0947 \u0921\u0949\u0915\u094d\u091f\u0930 \u092a\u0930 \u0938\u0932\u093e\u0907\u0928 \u0938\u094d\u091f\u0948\u0902\u0921 \u0926\u0947 \u092e\u093e\u0930\u093e, \u091a\u093f\u0915\u093f\u0924\u094d\u0938\u0915 \u0905\u0938\u094d\u092a\u0924\u093e\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u0930\u094d\u0924\u0940","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

सार महामारी से जान बचाने में जुटे चिकित्सक का कसूर सिर्फ इतना था कि वह मरीज को मास्क लगाने के लिए कह रहा था। आरोपी मरीज के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।



विस्तार

विज्ञापन



पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि घटना बुधवार सुबह अलीबाग सिविल अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में हुई। हमले में डॉक्टर स्वपनदीप थाले को चोटें आई हैं और उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।उन्होंने बताया कि मरीज का पिछले चार दिन से अस्पताल में इलाज चल रहा था। राउंड पर आए डॉक्टर ने उससे कहा कि वह बार-बार ऑक्सीजन मास्क नहीं हटाएं। डॉक्टर के इस निर्देश से मरीज नाराज हो गया।



पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाद में डॉक्टर जब कुर्सी पर बैठे थे तब मरीज पीछे से आया और सलाइन स्टैंड से उनके सिर पर हमला करने लगा। उन्होंने बताया कि घटना में घायल डॉक्टर को उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा-353 (जनसेवक को अपना कर्तव्य करने से जबरन रोकना या हमला करना) के तहत मरीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के अलीबाग स्थित सरकारी अस्पताल में कोविड-19 का इलाज करा रहे 55 वर्षीय मरीज ने सलाइन स्टैंड से डॉक्टर पर हमला कर दिया। डॉक्टर ने मरीज से कहा था कि वह बार-बार ऑक्सीजन मास्क न हटाए, इससे वह क्रोधित हो उठा।पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि घटना बुधवार सुबह अलीबाग सिविल अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में हुई। हमले में डॉक्टर स्वपनदीप थाले को चोटें आई हैं और उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।उन्होंने बताया कि मरीज का पिछले चार दिन से अस्पताल में इलाज चल रहा था। राउंड पर आए डॉक्टर ने उससे कहा कि वह बार-बार ऑक्सीजन मास्क नहीं हटाएं। डॉक्टर के इस निर्देश से मरीज नाराज हो गया।पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाद में डॉक्टर जब कुर्सी पर बैठे थे तब मरीज पीछे से आया और सलाइन स्टैंड से उनके सिर पर हमला करने लगा। उन्होंने बताया कि घटना में घायल डॉक्टर को उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा-353 (जनसेवक को अपना कर्तव्य करने से जबरन रोकना या हमला करना) के तहत मरीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

Maharashtra: COvid-19 patient hits doctor with saline stand in Alibaug, the doctor admitted to hospital