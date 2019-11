Live: अजित ने आपके इशारे पर यह कदम उठाया है? सवाल पर हंस पड़े शरद पवार

पिछले तीन दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति ऐसे मोड़ ले रही जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। जोड़-तोड़ के बाद यहां कई ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। भाजपा जहां दावा कर रही है कि उसके पास बहुमत है। वहीं शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी उनपर सदन में बहुमत परीक्षण कराने की मांग कर रही है। इसके अलावा उनकी कोशिश अपने विधायकों को टूटने से बचाने की भी है। इस सियासी ड्रामे की दशा और दिशा उच्चतम न्यायालय के सोमवार को दिए जाने वाले फैसले पर टिकी हुई हैं। यह देखना होगा कि अदालत क्या फैसला देती है। इसी बीच शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेता राजभवन पहुंचे हैं।

#Maharashtra: Leaders of Congress-NCP-Shiv Sena arrive at the Raj Bhavan in Mumbai. pic.twitter.com/54N0bhUOtX