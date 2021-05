प्रतिक्रिया: धमकी देने वाले नेताओं का नाम सार्वजनिक करें पूनावाला, कांग्रेस करेगी सुरक्षा- नाना पटोले

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (सीआईआई) के सीईओ अदार पूनावाला को कथित तौर पर कुछ नेताओं द्वारा धमकी मिलने की बात पर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पटोले ने कहा कि पूनावाला को उन नेताओं का नाम सार्वजनिक करना चाहिए, जिन्होंने उन्हें धमकी दी है।

Adar Poonawalla (Serum Institute of India CEO) said that he was threatened by some senior leaders. Congress takes full responsibility of his security. But he should make it public as to who are these leaders: Maharashtra Congress Chief Nana Patole pic.twitter.com/NKmXjxPbDM