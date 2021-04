वसूली कांड: सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, कई जगहों पर छापेमारी जारी

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ धन उगाही मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने कथित वसूली कांड को लेकर अनिल देशमुख समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसी के साथ उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

CBI has registered an FIR against former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh and others in connection with allegations made by former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh. CBI is conducting searches at various places