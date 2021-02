असम को प्रधानमंत्री मोदी का तोहफा :'महाबाहु-ब्रह्मपुत्र' का किया शुभारंभ, दो पुलों की रखी आधारशिला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले गुरुवार को असम को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये असम में 3,231 करोड़ रुपये की लागत वाली महाबाहु-ब्रह्मपुत्र परियोजना का लोकार्पण किया है। साथ ही पीएम मोदी ने धुबरी-फूलबाड़ी ब्रिज की आधारशिला रखी और माजुली सेतु के निर्माण के लिए भूमिपूजन किया। इसके अलावा कई अन्य परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई।

In the past few years, the double engine Govt of Centre and Assam made an effort to reduce the geographical and cultural gaps of this entire region: PM Narendra Modi launches multiple development initiatives in Assam, via video conferencing pic.twitter.com/6Dfayz7YUV