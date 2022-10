Tamil Nadu: कोयंबटूर में कार सिलेंडर धमाके में एक की मौत, तनाव को देखते हुए RAF तैनात

तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले के उक्कड़म में आज सुबह एक कार में एलपीजी सिलेंडर फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को हिरासत में लिया है। पूरे शहर में आरएएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है।

Tamil Nadu | 5 people have been arrested in connection with the death of a man in a car cylinder blast. Investigation in the case is underway: Coimbatore City Police https://t.co/6Bmfa3KWcZ