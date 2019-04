चुनावी हलचल LIVE: कन्हैया कुमार आज बेगूसराय से करेंगे नामांकन

महासंग्राम में बदल चुके लोकसभा चुनाव 2019 के माहौल के बीच पहले चरण के मतदान शुरू होने में बस दो दिन शेष रह गए हैं। आज पहले चरण का प्रचार अभियान भी थम जाएगा। यहां आपको दिनभर की चुनावी हलचल की हर अहम जानकारी मिलेगी।

-कन्हैया कुमार आज बेगूसराय से अपना नामांकन करेंगे। भाजपा ने बेगूसराय से गिरिराज सिंह को टिकट दिया है।



-उत्तर प्रदेश में रूठों को मनाने और लुभाने के लिए कांग्रेस एक और ‘छोटा’ घोषणापत्र लाएगी। इसमें शिक्षामित्रों समेत यहां के अस्थायी कार्मिकों और किसानों की स्थानीय समस्याओं से संबंधित ठोस आश्वासन होंगे। इस घोषणापत्र को अंतिम रूप दिया जा चुका है। एक-दो दिन में जारी होने की पूरी उम्मीद है।



-कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी असम और बिहार के दौरे पर रहेंगे।



-भाजपा अध्यक्ष अमित शाह तेलंगाना, महाराष्ट्र और ओडिशा में चुनाव प्रचार करेंगे।



-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के लातूर, कर्नाटक के चित्रदुर्ग और मैसूर, तमिलनाडु के कोयंबटूर में चुनावी रैलियां करेंगे।



