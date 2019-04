पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना, सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए लोग चाय का स्वाद ही ले सकते हैं

PM Modi in Silchar, Assam, earlier today: Sone ka chammach lekar paida hue log, sirf chai ka swad le sakte hain, unhe is baat ka ehsas tak nahi hota, ki chai ki pattiya chunne me haath chil jaate hain... Ye chaiwala aapke jeevan ko behtar banane ke liye koi kasar nahi chod raha pic.twitter.com/WshOuXG5fH