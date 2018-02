{"_id":"5a95313f4f1c1b5e6e8b7bcd","slug":"live-updates-of-actress-sridevi-death-and-the-causes-behind-it-more-truth-reveals","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"LIVE: '\u0906\u091c \u0930\u093e\u0924 \u092d\u093e\u0930\u0924 \u092a\u0939\u0941\u0902\u091a\u0947\u0917\u093e \u0936\u094d\u0930\u0940\u0926\u0947\u0935\u0940 \u0915\u093e \u0936\u0935, \u0915\u0932 \u0939\u094b\u0917\u093e \u0905\u0902\u0924\u093f\u092e \u0938\u0902\u0938\u094d\u0915\u093e\u0930","category":{"title":"India News","title_hn":"\u092d\u093e\u0930\u0924","slug":"india-news"}}

Dubai Public Prosecution has approved release of Indian actress Sridevi's body to her family after completion of a comprehensive investigation into circumstances of her death. The case has now been closed: Dubai Media Office #Sridevi — ANI (@ANI) February 27, 2018

Now that the Dubai Public Prosecution has completed all the formalities, I request my friends in media and my friend Subramanian Swamy to please stop making false allegations. #Sridevi Ji's body will arrive tonight & her last rites will be performed tomorrow afternoon: Amar Singh pic.twitter.com/W1plyn4BDd — ANI (@ANI) February 27, 2018

Embalming of #Sridevi's mortal remains has been completed, being taken to Dubai Airport. : UAE media. — ANI (@ANI) February 27, 2018

मुंबई में इंतजार



शनिवार देर रात श्रीदेवी की मौत की खबर के बाद से ही देशभर में उनके पार्थिव शरीर के लौटने का इंतजार किया जा रहा है। बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक हस्तियां और फैंस मुंबई में श्रीदेवी के शव का इंतजार कर रहे हैं। तमाम सितारे जुहू में बोनी कपूर के भाई अनिल कपूर के घर जाकर परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। इस कड़ी में सुपरस्टार रजनीकांत और शाहरुख खान भी अनिल कपूर के घर पहुंचे थे।







व्हिटनी ह्यूस्टन और श्रीदेवी की एक जैसी मौत व्हिटनी ह्यूस्टन और श्रीदेवी की एक जैसी मौत



व्हिटनी ह्यूस्टन-इसे शायद नियति का संयोग ही कहेंगे कि 1963 में श्रीदेवी (13 अगस्त) से महज चार दिन पहले 9 अगस्त को जन्मीं व्हिटनी ह्यूस्टन की मौत भी होटल के कमरे में नशे में बाथटब में डूबने से हुई थी। नियति का एक दुर्योग यह रहा कि दोनों सुपर सितारों की मौत फरवरी में ही हुई। श्रीदेवी ने जहां 24 फरवरी को अंतिम सांस ली, वहीं अमेरिकी पॉप सुपर सितारा ने 11 फरवरी (2012) को दुनिया को अलविदा कहा।

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी की मौत मामले में उनके पति बोनी कपूर को क्लीनचिट दे दी गई है और श्रीदेवी का पार्थिव शरीर उनके परिवार को सौंप दिया गया है। शव भारत ले जाने की मंजूरी मिल चुकी है। बोनी कपूर समेत पूरा परिवार शव को लेकर वापिस मुंबई आएगा।राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने कहा कि दुबई पुलिस ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। मैं मीडिया और सुब्रमण्यम स्वामी से गुजारिश करूंगा कि झूठे आरोप लगाना बंद करें। श्रीदेवी का शव आज रात आएगा और उनका अंतिम संस्कार कल दोपहर होगा।यूएई मीडिया के मुताबिक श्रीदेवी से जुड़ी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और उनके शव को दुबई एयरपोर्ट पर ले जाया जा रहा है।मुंबई में श्रीदेवी के घर 'भाग्य बंगला' में उनका शव रखा जाएगा। शव के रात 11.30 बजे तक मुंबई पहुंचने के आसार हैं।मिली खबर के मुताबिक दुबई से करीब 6.30 बजे फ्लाइट निकलेगी। इस फ्लाइट से श्रीदेवी का शव भारत लाया जायेगा। जिस प्लेन से परिवार के सदस्य लौटेंगे वह प्लेन अनिल अंबानी का है। श्रीदेवी का अंतिम संस्कार बुधवार को मुंबई के पवन हांस में हो सकता है।दुबई पुलिस ने श्रीदेवी की मौत से जुड़ा केस बंद किया। दुबई मीडिया सेंटर ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी।कपूर परिवार को श्रीदेवी का शव सौंपा गया। कुछ देर बाद चार्टर्ड प्लेन में उनका शव भारत जाएगा।: अमूल ने श्रीदेवी को श्रद्धांजलि देने के लिए स्पेशल आर्टवर्क रिलीज की है।कपूर परिवार श्रीदेवी का शव लेने के लिए पहुंचा।दुबई पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बताया गया है कि मामले की जांच 'दुबई लोक अभियोजक' यानि दुबई के सरकारी वकील के हवाले कर दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार श्रीदेवी मौत के कुछ दिनों पहले से तनाव से गुजर रही थीं और इसी कारण वह अधिक नशा भी कर रही थीं। दुबई पुलिस अब इस तरह के मामलों में अपनाई जाने वाली नियमित कानूनी प्रक्रिया के तहत श्रीदेवी के पति बोनी कपूर का दोबारा बयान भी ले सकती है।यूएई में भारत के राजदूत नवदीप सूरी ने बताया कि पुलिस ने श्रीदेवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हें सौंप दी है लेकिन अब भी 2-3 विभागों से दस्तावेजों मिलना बाकी है। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में किसी तरह की कोई देरी नहीं की जा रही है। दुबई में ऐसे मामलों के पूरा होने में 2 से 3 दिन का वक्त लगता है।उन्होंने ट्वीट में लिखा है, 'श्रीदेवी के आकस्मिक निधन के कारण मीडिया की उत्सुकता को समझा जा सकता है, लेकिन ऐसे में अनुमान लगाने से कुछ नहीं होगा।' सूरी ने कहा है कि उनकी टीम लोकल अधिकारियों के साथ काम कर रही है ताकि पार्थिव शरीर को जल्द भारत भेजा जा सके।'