LIVE: यौन शोषण केस में आसाराम पर काउंटडाउन शुरू, फैसला लिख रहे हैं जज

कथावाचक आसाराम बापू पर नाबालिग केस में जोधपुर कोर्ट आज अपना फैसला सुनायेगी। मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। यह फैसला जोधपुर केंद्रीय कारागार परिसर में सुबह 11 बजे तक सुनाया जा सकता है। आसाराम के समर्थक दंगा न फैलाएं, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं। कारों और बसों में लोगों की तलाशी ली जा रही है और उनके परिचय पत्र चेक किये जा रहे हैं। ट्रेन यात्रियों पर भी RPF कड़ी नजर रख रही है।



LIVE UPDATES



9.58 AM: जज मधुसूदन शर्मा ने फैसला लिखना शुरू कर दिया है। आसाराम अपने वकीलों के साथ मौजूद हैं।



9.45 AM: आसाराम ने अपने भक्तों को चिट्ठी लिखकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।



9.30 AM: गुजरात में आसाराम समर्थकों ने उनकी रिहाई के लिए पूजा और प्रार्थना शुरू कर दी है।



9.10 AM: आसाराम केस में गवाह महेंद्र चावला ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, आसाराम को सजा जरूर मिलेगी। ऐसे लोगों को फांसी पर लटका देना चाहिए। गवाह ने कहा कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए उसे अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत है।



9.02 AM: मध्यप्रदेश के भोपाल आश्रम में आसाराम समर्थकों ने उनकी रिहाई के लिए प्रार्थना शुरू कर दी है।



8.41 AM: वाराणसी में आसाराम के आश्रम में उनके समर्थक प्रार्थना कर रहे हैं।



7.59 AM: राजस्थान से जोधपुर कोर्ट पहुंचे आसाराम समर्थक को पुलिस ने हिरासत में लिया। यह शख्स आसाराम के लिए फूलों का हार लाया था।



7.57 AM: जज मधुसूदन शर्मा जोधपुर सेंट्रल जेल में बने कोर्ट पहुंचे, कुछ देर में फैसले का ऐलान होगा।



6.53 AM: आसाराम के समर्थकों को ध्यान में रखते हुए जेल की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।









जेल परिसर के चर्चित हॉल में सुनाई जाएगी सजा



जोधपुर सेंट्रल जेल परिसर के जिस हॉल में तीन दशक पहले टाडा अदालत लगी थी, उसी में अदालत लगाई जाएगी। इस हॉल में 31 साल पहले वर्ष 1985 में चार वर्ष के लिए टाडा कोर्ट बनी थी, जिसके कठघरे में अकाली नेता गुरचरण सिंह टोहरा खड़े थे।



जज मधुसूदन शर्मा सुनाएंगे फैसला



एससी/एसटी विशेष अदालत के जज मधुसूदन शर्मा मुख्य आरोपी आसाराम और सह आरोपी आसाराम के सेवक शिवा, शरतचंद्र, प्रकाश व मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा आश्रम की हॉस्टल वॉर्डन शिल्पी को फैसला सुनाएंगे।



दो हजार से अधिक जवान रहेंगे तैनात



शहर के बस अड्डे, मुख्य बाजारों और प्रमुख होटलों के आस-पास सादी वर्दी में जवान तैनात किये गए हैं जो लोगों की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, शहर में दो दिन करीब दो हजार से अधिक पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। जोधपुर पुलिस के आग्रह पर रेलवे प्रशासन ने आरपीएफ की दो अतिरिक्त कंपनियां भी बुला ली हैं।



आश्रमों में देखरेख करने वालों के अलावा अन्य के प्रवेश पर रोक



पुलिस ने आसाराम के जोधपुर के मणई स्थित आश्रम एवं आस-पास के दूसरे आश्रमों में देखरेख करने वालों के अलावा किसी अन्य प्रवेश पर रोक लगा दी है। आश्रम के आस-पास भी पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं।