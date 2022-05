Lance Naik Bappaditya Khutia: लांस नायक बप्पादित्य को कोलकाता में दी गई श्रद्धांजलि, गांव में होगा अंतिम संस्कार

लांस नायक बप्पादित्य खुटिया को आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि 27 मई को लद्दाख के तुरतुक में सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। इस हादसे में सेना के कुल सात जवानों की मौत हुई थी। श्रद्धांजलि सभा के बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांव पश्चिम मेदिनीपुर ले जाया जाएगा।

7 Indian Army soldiers lost their lives in a vehicle accident in Turtuk sector of Ladakh earlier this evening. All 19 soldiers injured in the accident have been airlifted to Chandimandir Command Hospital.



