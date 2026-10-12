केरलम: तेज रफ्तार मिनी कूपर ने ली तीन युवाओं की जान, आरोपी ने अफसोस जताने के बजाय दिखाई अकड़; भड़के लोग

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केरलम के कोच्चि में रविवार तड़के शराब के नशे में धुत एक 19 वर्षीय छात्र ने अपनी तेज रफ्तार मिनी कूपर कार से एक स्कूटर को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार तीन युवाओं की मौके पर ही मौत हो गई। घटना और उसके बाद आरोपी के व्यवहार को लेकर सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है।