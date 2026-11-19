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महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने पोस्ट में कहा, "पुरुष-प्रधान राजनीति में देश का सर्वोच्च नेतृत्व सक्षमता से संभालने वाली भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारतरत्न इंदिरा गांधी को जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि!अपने दृढ़ नेतृत्व और साहसिक फैसलों से उन्होंने महिला नेतृत्व क्षमता की अमिट छाप छोड़ी। उनका प्रेरणादायी सफर आज भी कई महिलाओं को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।"एनसीपी-एसपी की सांसद सुप्रिया सुले ने भी पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में कहा, "देश की दृढ़ नेता प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज जयंती है। इस अवसर पर उनकी स्मृति को विनम्र श्रद्धांजलि।"कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पोस्ट किया, "'आयरन लेडी' और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर नमन। भारत के इतिहास में उनका एक विशेष स्थान है। उनके कार्यकाल में राजनीतिक, आर्थिक और संस्थागत क्षेत्रों में दूरगामी विकास हुए। कृषि उत्पादन को मजबूत करने और बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने से लेकर भारत के अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रमों को समर्थन देने तक, उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुईं।"डीके शिवकुमार ने आगे लिखा, "सार्वजनिक जीवन में उनके सफर को याद करते हुए, हम भारत की राजनीति और विकास की दिशा पर छोड़ी गई उनकी छाप को भी स्वीकार करते हैं। उनका योगदान भारत के स्वतंत्रता-बाद के इतिहास का एक अहम हिस्सा है, और उन्हें हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाएगा।"राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने 'एक्स' पोस्ट में कहा, "भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। इंदिरा गांधी शक्ति, संवेदनशीलता, साहस और दृढ़ निश्चय का अद्भुत संगम थीं। वे भारत की ऐसी बेटी थीं जिन्होंने देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनका दृढ़ नेतृत्व, राष्ट्र के प्रति समर्पण और जनकल्याण की भावना सदैव हमें प्रेरित करती रहेगी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि मजबूत नेतृत्व वही है जो राष्ट्रहित के प्रति दृढ़ होने के साथ-साथ आमजन के दुख-दर्द के प्रति संवेदनशील भी हो।"इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। उन्होंने 1966 से 1977 तक और फिर जनवरी 1980 से लेकर 1984 में अपनी हत्या तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह अगस्त 1964 में राज्यसभा की सदस्य बनीं और फरवरी 1967 तक इस पद पर रहीं। इसके बाद, वह लोकसभा के लिए चुनी गईं और चौथी, पांचवीं और छठी लोकसभा के दौरान इसकी सदस्य रहीं।