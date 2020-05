केरल: पत्नी को सांप से कटवाने वाले पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार

केरल पुलिस ने कोल्लम में सर्पदंश से अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार यह घटना छह मई को घटी। पति पहले से ही योजना के तहत अपने साथ सांप लेकर आया और उसे पत्नी पर फेंक दिया। उसने इंतजार किया और इस दौरान सांप ने पत्नी को दो बार काट दिया। घटना में पत्नी की मौत हो गई है।

Kerala: Police have arrested a man for getting his wife killed by a snakebite in Kollam. As per police, incident took place on May 6, when the husband with a pre-planned motive, brought a snake with him and threw it on his wife; he waited and watched the snake bite her twice. pic.twitter.com/YKxDVnBCLb